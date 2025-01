Casa Pia empresta Raúl Blanco ao Racing Ferrol

Numa curta nota, os "gansos" anunciaram a cedência do jogador, de 23 anos, que fez apenas cinco jogos pelo conjunto liderado pelo treinador João Pereira, tendo apontado um golo, mas não era opção desde a sexta ronda do campeonato, em 22 de setembro.



Raúl Blanco tinha chegado ao Casa Pia no verão, oriundo da equipa B do Celta de Vigo, clube no qual realizou toda a sua formação, tendo jogado também pelo CD Arenteiro.



Com a I Liga precisamente a meio, o Casa Pia ocupa a sétima posição, com 24 pontos, enquanto o Racing Ferrol é o atual 20.º e antepenúltimo na II Liga espanhola, com 18.