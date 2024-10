Chaves e Feirense empatam em Trás-os-Montes

O jogo começou equilibrado, com visitados e visitantes à procura do erro do adversário, ainda que sem grande trabalho para os guarda-redes e algumas faltas à mistura que elevaram o ritmo de jogo, toada que se manteve até ao minuto 32, altura em que João Costa negou o golo a Rui Gomes, protagonista do primeiro remate enquadrado.



Ainda que tenha estado por cima do jogo, o Desportivo de Chaves não conseguiu materializar a pressão em finalizações com critério, baixando a guarda na reta final do primeiro tempo, altura em que os fogaceiros se instalaram no meio-campo contrário, embora sem conseguir alterar o marcador.



Com tudo em aberto no arranque da etapa complementar, ambas as equipas procuraram o caminho para a baliza contrária, com ocasiões de parte a parte.



Apesar da insistência, em especial dos transmontanos, as duas equipas demonstraram dificuldade em jogar a bola nas costas do adversário, à medida que empenharam esforços na respetiva defesa, acabando por não conseguir desbloquear a partida e desfazer o ‘nulo’.



Com a divisão pontual, o Desportivo de Chaves ocupa, agora, a 13.º posto da tabela, com nove pontos, enquanto o Feirense é nono classificado, com 10.