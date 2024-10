Clubes profissionais apoiam uma candidatura de Proença à FPF

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Liga de clubes, essa posição foi tomada no final de uma reunião com o dirigente, realizada na nova sede do organismo, que está em fase de acabamentos e vai ser inaugurada em breve, em Ramalde, no Porto.



“Os 20 delegados eleitos pelos clubes para representarem a LPFP na Assembleia Geral (AG) da Federação Portuguesa de Futebol aprovaram, de forma unânime, a agenda do futebol profissional para os próximos quatro anos e sublinharam a importância de uma estratégia comum, já anteriormente manifestada por todas as sociedades desportivas, que garanta a defesa dos interesses da indústria na nova etapa que se aproxima”, explicou.



A reunião, que contou com 100% de adesão - incluindo Sporting, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães - reforçou a “necessidade de compromisso” entre LPFP e FPF para “solucionar temas decisivos” da modalidade.



“(Será) Uma etapa que trará mudanças, que exigem uma ação unificadora entre todos os agentes e instituições do futebol português, tendo o presidente da LPFP sido apontado como figura central na resolução dos temas identificados como prioritários para o futuro”, finalizou.



As eleições dos órgãos sociais da FPF rumo ao quadriénio 2024-2028 ainda não têm candidaturas oficializadas nem data marcada, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei, que termina até seis meses depois do ciclo olímpico de 2024.



Líder da LPFP desde 2015 e da European Leagues há praticamente um ano, Pedro Proença já tinha sido desafiado pelos clubes da I e II Ligas a candidatar-se à FPF em 27 de setembro, aquando de uma AG ordinária do organismo.



O ex-árbitro internacional deve enfrentar a concorrência de Nuno Lobo, cujo ciclo presidencial de 12 anos na Associação de Futebol de Lisboa terminará no final de 2024.