Cristiano Ronaldo despede-se do "irmão" Pepe e fala em "amizade e respeito"

"Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo. Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado por tanto", lê-se numa mensagem publicada na página oficial de Cristiano Ronaldo na rede social Instagram, juntamente com uma fotografia do avançado e de Pepe com a taça do Euro2016.

O internacional português Pepe anunciou hoje, aos 41 anos, o fim da carreira de futebolista, depois de mais de duas décadas ao mais alto nível, num vídeo publicado nas redes sociais

Pepe, nascido no Brasil, mas internacional português, pendura as `chuteiras` com mais de 30 títulos conquistados em toda a carreira, incluindo um Campeonato da Europa com a seleção nacional, em 2016, e três Liga dos Campeões, todas com o Real Madrid.

O último jogo da carreira de Pepe foi em 05 de julho, em Hamburgo, na Alemanha, na derrota de Portugal com a França (0-0 no final do prolongamento, 5-3 no desempate por grandes penalidades), nos quartos de final do Euro2024.