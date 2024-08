Daniel Sousa despedido do Sporting de Braga

Daniel Sousa foi despedido de treinador da equipa de futebol do Sporting de Braga após o empate caseiro com o Estrela da Amadora (1-1) da primeira jornada da I Liga, informou o clube minhoto.

“O Sporting de Braga informa que Daniel Sousa já não é o treinador da equipa principal, com efeito imediato. Com ele deixam também o clube os adjuntos Francisco Matos, Maxi Pereira, Ricardo Ribeiro, Abel Pimenta, Carlos Gomes e Miguel Bastos”, anunciaram os bracarenses.



Este comunicado surgiu poucos minutos depois de Daniel Sousa ter falado na sala de imprensa após o empate com o Estrela da Amadora.



“O Sporting de Braga agradece a Daniel Sousa e à sua equipa técnica a dedicação e empenho dedicados ao clube nos últimos meses. O nome do novo treinador do Sporting de Braga será oficializado em tempo oportuno”, remata o emblema minhoto.