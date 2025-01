Daniel Sousa vê Vitória pronto para enfrentar o Sporting

Daniel Sousa foi questionado sobre se a nível emocional há algo que tenha mexido com a equipa: "Não. Obviamente que vai ser um jogo difícil, independentemente de quem está do outro lado. É líder do campeonato, traz a consigo toda a confiança e a pressão que isso acarreta. Estamos preocupados connosco, sabemos o que temos de fazer dentro de campo. Estamos num processo de crescimento, sabemos para onde queremos ir sabemos que estes jogos são importantes nesse crescimento e caminho. E vamos entrar como temos de entrar em todos os jogos".



Sobre se o facto de Rui Borges conhecer tão bem o Vitória pode ser uma vantagem afirmou: "Pode ser para os dois lados. O conhecimento que o treinador tem deste lado há de ter alguma valia para ele no planeamento do jogo, mas os nossos jogadores também sabem as ideias que ele normalmente pede e transmite. Acho que vai ser um jogo bem disputado, na nossa casa, que é sempre um fator muito importante. E vamos lutar pelo resultado que pretendemos".



E o que disse à equipa após o triunfo ter fugido no último jogo? Eis a resposta: "Foi abordado com a equipa, aconteceu o desfecho que não era o pretendido, sem tirar mérito ao adversário. Há um jogo que aconteceu, a segunda parte devia ter-nos levado para outro resultado, até mais volumoso para o nosso lado. A mensagem que passámos foi perceber que aconteceu e não vai voltar a acontecer porque somos competentes e estamos ligados ao jogo do início ao fim e sabemos que o jogo termina apenas quando o árbitro apita".