Diogo Cabral deixa o Sporting para reforçar o Famalicão

O jogador, de 21 anos, esteve apontado ao Estoril Praia, mas foram os minhotos que chegaram a acordo para a transferência.



Depois de passar pelo Damaiense, Benfica, Estrela da Amadora e Reguengo no início da formação, Diogo Cabral chegou ao Sporting em 2015/16.



Internacional jovem português, o extremo esteve ao serviço da equipa B dos "leões" na última temporada, tendo marcado dois golos e feito uma assistência em 15 jogos.



"Estou muito satisfeito por me tornar jogador do Futebol Clube de Famalicão. Acredito que é o passo certo na minha carreira, tendo em conta o passado recente do clube no futebol português”, afirmou o jogador aos canais do clube.



Diogo Cabral elogiou ainda as condições do Famalicão, salientando que está “impressionado com o Centro de Treinos”.



“Reflete a aposta que o clube tem feito nos últimos anos e que tem permitido atingir um nível alto no futebol nacional e internacional”, sublinhou.