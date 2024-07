E. Amadora confirma saída do médio Aloísio Souza

Pelos tricolores, Aloísio realizou um total de 82 partidas e ajudou, na segunda época, a fazer a turma da Reboleira regressar à elite do futebol português, vários anos depois.Já tinham saído do clube os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Kialonda Gaspar, Pedro Mendes, Lucão, Mansur, Shinga e João Reis, o médio Pedro Sá e também os avançados Luan Farias e Ronaldo Tavares.Por outro lado, são reforços os guarda-redes Marko Gudzulic (ex-FK Vozdovac, Sérvia) e Francisco Meixedo (ex-FC Porto), os defesas Danilo Veiga (ex-Rijeka, Croácia), Issiar Dramé (ex-Bastia, França) e Ferro (ex-Hajduk Split, Croácia), os médios Daniel Cabral (ex-Flamengo, Brasil), Paulo Moreira (ex-Varzim) e Daniel Carvalho (ex-Vitória de Setúbal), e os avançados Tiago Mamede (ex-Sporting) e André Luiz (ex-Flamengo, Brasil).O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, vai visitar, na primeira ronda do campeonato 2024/25, o reduto do Sporting de Braga.