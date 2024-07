Espanhol Víctor Rofino reforça defesa da União de Leiria

O atleta, de 22 anos, assinou contrato com a União de Leiria até 2027, num acordo que envolveu a sociedade portuguesa e o clube espanhol.



Formado nos escalões jovens do Real Madrid, Rofino começou a temporada passada no Valladolid, na II Liga espanhola, terminando a época pelo Real Múrcia, do terceiro escalão.



Víctor Rofino é o sexto reforço confirmado pela União de Leiria, depois do defesa Habib Sylla (ex-Chaves), dos médios Chrystopher (ex-Boavista/RJ, do Brasil) e Ryan Guilherme (ex-Fortaleza, do Brasil, e dos avançados Matheus Alessandro (ex-Boavista/RJ, do Brasil) e Juan Muñoz (ex-Zaglebie Lubin, da Polónia).