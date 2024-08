Estoril Praia empresta Finn Dicke ao Beveren

“Finn, vais mas voltas! O Estoril Praia será sempre a tua casa”, indica o Estoril Praia na sua publicação relativa à saída temporária do futebolista, de 19 anos, que nos últimos dois anos esteve ao serviço dos sub-23 do clube da Linha de Cascais, em cujo escalão conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação em 2023/2024.



Na época transata, Finn Dicke alcançou a estreia pela equipa principal, tendo alinhado em duas partidas, ambas respeitantes à Taça da Liga, e salientou a “excelente conexão” que sempre manteve com toda a estrutura estorilista.



Dicke, que já foi oficialmente apresentado pelo Beveren, pelo qual se poderá estrear já este fim-de-semana, na terceira jornada da II Liga belga, despediu-se dos adeptos do Estoril Praia, prometendo regressar na próxima temporada para agarrar, em definitivo, um lugar no plantel dos "canarinhos": “Isto não é um adeus, é um até já".