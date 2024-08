Estoril Praia oficializa regresso de Jordan Holsgrove

O Estoril Praia oficializou a transferência do médio, após este ter rescindido contrato com os gregos, que nunca chegou a representar oficialmente em duas épocas de ligação e aos quais havia anunciado o seu regresso a 19 de junho, após ter terminado um período de empréstimo precisamente ao emblema da Amoreira.Quase dois meses passados,, numa publicação que inclui também declarações do médio, que prometeu “contribuir para o sucesso do clube”.Jordan Holsgrove ainda não estará disponível para integrar as opções imediatas do Estoril Praia, fruto de ainda se encontrar em processo de recuperação a uma lesão.O médio, natural de Edimburgo, na Escócia, contabilizou 19 jogos e dois golos pelos estorilistas na época passada.Antes, Holsgrove representou o Paços de Ferreira, também na I Liga, em 2022/2023, e os espanhóis do Celta de Vigo, entre 2020 e 2022.