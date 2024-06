Estoril Praia põe fim à ligação com Jordan Holsgrove

anunciou a saída de Holsgrove com uma publicação nas suas redes sociais, na qual, que chegou em 2023, para a época 2023/24.No momento de confirmar a sua saída,Jordan Holsgrove, que tem contrato com o Olympiacos até junho de 2025, regressa à Grécia após duas épocas em Portugal, a primeira ao serviço do Paços de Ferreira e a segunda no Estoril.O médio tornou-se a oitava saída, depois de Marcelo Carné, Erick Cabaco e Harouna Sy, em fim de contrato, Mateus Fernandes e Rodrigo Gomes, após empréstimos de Sporting e Sporting de Braga, respetivamente, João Marques, vendido ao Sporting de Braga, e João Carlos, que antecipou o final de contrato para assinar pelos chineses do Liaoning Tieren.