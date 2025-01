Estrela da Amadora vende Danilo e Tiago ao Lecce

De acordo com as informações divulgadas pelo conjunto da primeira divisão de Itália, os dois futebolistas assinaram contratos até 30 de junho de 2027, com opção por mais duas temporadas desportivas, embora sem detalhar os valores envolvidos no negócio.



Segundo a comunicação social, o Estrela da Amadora encaixará 4.25 milhões de euros (ME) pela dupla transferência de dois jogadores que estavam a ser habituais titulares e relevantes no plantel liderado por José Faria, que ocupa o 16.º e antepenúltimo posto.



O defesa direito Danilo Veiga, de 22 anos, é internacional sub-21 por Portugal e fez 16 encontros pelos tricolores, enquanto o central Tiago Gabriel começou nas equipas B e sub-23 antes de agarrar o lugar na equipa principal estrelista, com 11 jogos e um golo.



Com formação dividida entre FC Porto, Padroense e Paços de Ferreira, Danilo Veiga já tinha também atuado por Felgueiras, Gil Vicente e os croatas do Rijeka, ao contrário de Tiago Gabriel, chegado à Reboleira após formação entre Sporting e Vitória de Setúbal.



O Estrela da Amadora ocupa o 16.º lugar na I Liga de futebol, com 17 pontos, e recebe o Benfica na próxima ronda, ao passo que o Lecce é o 18.º na Serie A italiana, com 20.