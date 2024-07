Famalicão empata com Deportivo no jogo de apresentação

O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, apresentou-se aos seus adeptos com um empate 2-2 frente ao Deportivo, do segundo escalão espanhol.

Óscar Aranda foi o autor dos golos da formação minhota, enquanto Lucas Perez marcou também por duas vezes pelos galegos.



O Famalicão inaugurou muito cedo o marcador e, aos três minutos, já estava na frente.



Gustavo Sá esteve bem ao recuperar uma bola após um erro do Deportivo, assistiu Aranda que, de pé esquerdo, atirou sem qualquer hipótese para o guarda-redes da equipa espanhola.



O emblema da Corunha reagiu logo de seguida, com vários lances de perigo junto da baliza de Luiz Júnior. Mas, no primeiro tempo, os jogadores famalicenses conseguiram anular da melhor forma essas investidas.



Entretanto, o jogo foi interrompido pelo árbitro João Pinheiro, devido a um ataque de abelhas na bancada em que estavam instalados os adeptos da equipa espanhola.



Policias, bombeiros e as duas equipas médicas dos clubes prestaram auxílio aos apoiantes do Deportivo, que acabaram por ser recolocados junto dos adeptos do Famalicão.