Feirense e Torreense empatam a um golo em jogo intenso

No Estádio Marcolino de Castro, Vando Félix deu vantagem ao Torreense, logo aos seis, minutos, com o Feirense a chegar ao empate por Banjaqui, aos 43, num jogo em que os forasteiros acabaram com 10, por expulsão de Leo Silva, aos 71.



Com o empate, o Torreense sobe, à condição, ao quarto lugar, com 30 pontos, enquanto o Feirense mantém-se no nono, com 24.



O Torreense aproveitou uma falha de João Costa para se adiantar no marcador no arranque da partida, com Vando Félix a intercetar um passe do guarda-redes do Feirense e a introduzir a bola na baliza, aos seis minutos.



O Feirense assumiu uma postura mais ofensiva após o golo sofrido e quase chegou ao empate aos 35 minutos, num livre direto executado por Bruno, com a bola a sair perto do poste da baliza dos forasteiros.



O golo do empate acabou por surgir dos pés de Banjaqui, que, após uma boa jogada individual, rematou forte e colocado, sem hipótese de defesa para Leandro Matheus, aos 43 minutos.



O Feirense intensificou a pressão na segunda parte e esteve perto de dar a volta ao marcador, aos 69 minutos, num remate de Leandro à entrada da área, que Leandro Matheus defendeu.



O Torreense sofreu um revés na sua estratégia aos 71 minutos, ficando reduzido a 10 unidades, após expulsão de Leo Silva, por acumulação de cartões amarelos.



Nos minutos finais, o Feirense foi mais pressionante, mas não conseguiu criar perigo na área do Torreense.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense – Torreense, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Vando Félix, 06 minutos.



1-1, Banjaqui, 43.



Equipas:



- Feirense: João Costa, Diga, Tassano, Filipe Almeida, Bruno, Washington (Shodipo, 85), Rúben Alves (Henrique Jocu, 69), Jorge Pereira (Rehmi, 77), Nile John (Steven, 70), Banjaqui e Leandro.



(Suplentes: Pedro Mateus, Steven, Saint-Louis, Emanuel, Macedo, Shodipo, Henrique Jocu, Rehmi e Tiago.



Treinador: Vítor Martins.



- Torreense: Leandro Matheus, Pozo (Lomboto, 76), Elie, Stopira, Né Lopes, Javi Vazquez (Vasco Oliveira, 84), Pité (Dani Bolt, 46), Leo Silva, Balanta, David Costa (Rúben Pinto, 72) e Vando Félix (Paraízo, 83).



(Suplentes: Thiago, Lomboto, Rúben Pinto, Abdallah, Talles Wander, Dani Bolt, Vasco Oliveira, Mathys e Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro (39), Leo Silva (56 e 71), Stopira (63) e Banjaqui (86). Cartão vermelho por acumulação de cartões amarelos para Leo Silva (71).



Assistência: cerca de 2.500 espetadores.