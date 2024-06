Filipe Martins é o novo treinador do Estrela da Amadora

O emblema lisboeta oficializou o novo treinador através de um breve vídeo divulgado nas redes sociais do clube amadorense, no qual Filipe Martins caminha pelo Estádio José Gomes com uma moldura enquanto jogador na Reboleira, que a junta numa secretária a uma fotografia atual, já na pele de técnico.Sem clube desde que deixou o Casa Pia durante a última temporada, ao fim de apenas 11 jornadas, após outras três épocas no clube de Pina Manique, o treinador volta a trabalhar na Amadora, de onde é mesmo natural e começou a carreira de futebolista.O Estrela da Amadora tinha anunciado a saída do treinador Sérgio Vieira poucos dias depois da conclusão da derradeira época, em que os "tricolores" concluíram a I Liga na 14.ª posição, com 33 pontos, e mantiveram-se no escalão principal.