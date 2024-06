FPF chumba licenciamento do V. Setúbal às provas nacionais

O conjunto setubalense, que garantiu em campo a subida do Campeonato de Portugal à Liga 3, viu o CJ confirmar a decisão tomada em primeira instância pela Comissão de Licenciamento por alegadamente não ter sido apresentada declaração emitida pela Segurança Social.No comunicado emitido, os sadinos garantem ter a sua situação contributiva regularizada e apresentaram documentação que o comprova, considerando a decisão “injusta e desproporcional”.”, referem.A SAD do Vitória de Setúbal considera que o veredicto tomado, que deverá levar o clube a competir na 2.ª Divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal, “um exemplo do retrocesso que o futebol português tem vindo a sofrer”.O beneficiado da decisão tomada deverá ser o União de Santarém, terceiro classificado da Série 2 da fase de subida, etapa em que foi adversário dos sadinos.”, acusam.A direção do Vitória de Setúbal, liderada desde dezembro de 2020 por Carlos Silva, vai agora solicitar ao presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube, David Leonardo, o agendamento urgente de uma reunião com os sócios de forma a debaterem o atual momento e as medidas a adotar no futuro.