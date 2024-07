Frederico Venâncio troca o Eibar pelo Santa Clara

“Posso prometer aos adeptos muito trabalho e compromisso. Vou dar o meu melhor todos os dias por este clube. Além do projeto ambicioso e das pessoas envolvidas no mesmo, o principal motivo que me fez aceitar este desafio foi a enorme vontade que demonstraram em que eu viesse para o Santa Clara”, afirmou o atleta de 31 anos, em declarações citadas num comunicado do clube.



Frederico Venâncio regressa, assim, a Portugal, após quatro temporadas na II divisão espanhola, três das quais ao serviço do Eibar e uma com a camisola do Lugo.



Antes, o defesa-central, que passou pelo Benfica nos escalões de formação, representou o Vitória de Setúbal em seis temporadas e o Vitória de Guimarães durante duas épocas.



“Com formação dividida entre Vitória de Setúbal e Benfica, o novo reforço do Santa Clara jogou 170 partidas no principal escalão do futebol português com as camisolas de Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães”, enaltece o Santa Clara.



Venâncio passou também pela II Liga de Inglaterra (2017/18), onde esteve ao serviço do Sheffield Wednesday, por empréstimo da formação sadina.