"Grandes" jogam fora na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal

A exceção aconteceu em outubro de 2022, quando um golo do capitão João Faria bastou para o Varzim, da Liga 3, derrotar o Sporting (1-0), num jogo transferido para Barcelos, a quase 30 quilómetros da Póvoa de Varzim, face às obras em curso no recinto alvinegro.

Benfica e FC Porto nunca vacilaram nesse cenário, sendo que as "águias" apenas foram derrotadas por oposição abaixo da II Liga na receção ao Gondomar (0-1), para a quarta eliminatória de 2002/03, enquanto Torreense e Atlético festejaram na casa dos "dragões" (ambos por 0-1) na quinta e quarta rondas de 1998/99 e 2006/07, respetivamente.



Os terrenos neutros apadrinharão a estreia de Benfica e FC Porto na 85.ª edição da Taça de Portugal, após o campeão nacional Sporting defrontar o "secundário" Portimonense na sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, no primeiro de 32 jogos da terceira fase.



As "águias" entram em ação no sábado, quando medirem forças com o Pevidém, da Série A do CdP, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, base do primodivisionário Moreirense, que se localiza na freguesia vimaranense de Moreira de Cónegos e foi designado em substituição do Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima.



No domingo, o FC Porto inicia a defesa do troféu conquistado nas últimas três épocas frente ao Sintrense, da Série D do quarto escalão nacional, cujo recinto em nome próprio dará lugar ao Estádio José Gomes, casa do Estrela da Amadora, da I Liga.