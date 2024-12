I Liga. Hjulmand foi o melhor médio de novembro

Morten Hjulmand, capitão do Sporting, foi eleito, pelos treinadores principais da I Liga, como médio do mês da competição em novembro, com total de 20,51% dos votos.



No referido mês, Hjulmand, de 25 anos, totalizou 236 minutos de utilização nos três encontros disputados pelos leões, nos quais somou o seu primeiro golo na prova em 2024-25 – que impulsionou o triunfo verde e branco na deslocação a Braga (4-2) –, cotando-se como peça fundamental no meio-campo da equipa verde e branca.



Distinguido com este prémio pela primeira vez desde que se mudou para Alvalade, o camisola 42 dos "leões" superou a concorrência da dupla benfiquista composta por Aursnes e Kökçü, que somaram 13,68% e 12,82% dos votos, respetivamente.



Hjulmand sucede a Kanya Fujimoto, do Gil Vicente, que havia sido eleito melhor médio da prova em setembro/outubro. Em agosto o vencedor tinha sido outro jogador do Sporting: Pedro Gonçalves.