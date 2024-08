I Liga. Sporting visita o Farense para segurar a liderança

Em jogo no Estádio do Algarve, com início às 20h15 e arbitragem de Tiago Martins, frente a frente estão duas equipas com contextos opostos: um Sporting dominador, com nove golos marcados em duas jornadas, e um Farense com um golo marcado e três sofridos.





A tarefa adivinha-se complicada para os comandados de José Mota, que na última época conseguiram criar muitas dificuldades no Algarve ao Sporting. As duas derrotas na Liga deixaram um sabor amargo, pois a equipa teve oportunidades para sair com pontos em ambos os duelos. Com reforços ainda a chegar, o Farense tem armas para agitar em contra-ataque. A forma rápida como chegam a zonas de finalização é já uma imagem de marca. Ricardo Velho, na baliza, dá totais garantias e adora brilhar neste tipo de palcos.