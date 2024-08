João Pinheiro arbitra o Sporting-Porto da Supertaça

O juiz de campo, de 36 anos, vai ser auxiliado por Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro e Tiago Martins estará encarregue da função de videoárbitro.





Esta é a segunda vez que João Pinheiro vai arbitrar um duelo da Supertaça, depois de em julho de 2021 ter estado no Sporting-Sporting de Braga, que os "leões" venceram por 2-1, também em Aveiro.



Em termos gerais, o árbitro minhoto terá pela frente o seu 13.º embate entre "grandes" do futebol português e o oitavo entre Sporting e FC Porto, sendo que o último que dirigiu entre "leões" e "dragões" foi a final da Taça da Liga de 2022/23, em que os portistas se impuseram por 2-0.



Antes, tinha arbitrado três "clássicos" da I Liga, em 2019/20 (2-0 para o FC Porto), 2020/21 (0-0) e 2021/22 (2-2), além de um duelo na Taça de Portugal, em 2017/18 (triunfo do FC Porto, por 1-0), outra final da Taça da Liga, em 2019/20 (vitória dos "dragões", por 2-0) e uma meia-final da mesma competição, em 2020/21 (triunfo dos "leões", por 2-1).



No currículo, conta ainda com três "clássicos" entre FC Porto e Benfica – o mais recente na temporada passada, na goleada por 5-0 imposta pelos azuis e brancos – e dois dérbis entre Benfica e Sporting.



Sporting, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, disputam a Supertaça no sábado, a partir das 20h15, no Estádio Municipal de Aveiro.