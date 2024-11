Jornada da I Liga dita o adeus de Rúben Amorim

A partir das 18h45 de domingo, o Sporting (30 pontos) poderá aproveitar para, em caso de triunfo, tirar dividendos do clássico, sejam eles quais forem: em caso de derrota do FC Porto, os verdes e brancos aumentam para seis os pontos de vantagem sobre os portistas e, em caso de desaire do Benfica, deixarão o eterno rival a 11 pontos, ainda que os encarnados tenham um jogo em atraso, com o Nacional.





Rúben Amorim termina domingo a história de sucesso no Sporting, mas pode juntar-se "in absentia" ao inglês Randolph Galloway e ao húngaro Joseph Szabo no restrito lote de treinadores leoninos que se sagraram tricampeões portugueses de futebol.



Apesar de estar prestes a rumar a Inglaterra, para orientar o Manchester United, Rúben Amorim, de 39 anos, terá tempo para uma última valsa no comando técnico da equipa verde e branca, no estádio do Sporting de Braga, clube em que iniciou a carreira e do qual se transferiu para o Sporting.



O treinador foi contratado em 4 março de 2020 e logo em 2020/21 liderou os "leões" na conquista do título nacional, em plena pandemia de covid-19 e após 19 anos de espera, o mais prolongado jejum da história do centenário clube lisboeta.



Rúben Amorim repetiu o feito em 2023/24 e pode voltar a sagrar-se campeão esta época, tornando-se, a par de Galloway e Szabo, o treinador com mais títulos conquistados pelo Sporting (aos quais juntou duas Taças da Liga e uma Supertaça portuguesa), mas, ao contrário dos antecessores, terá de comemorar longe de Alvalade.





Para isso, o futuro técnico dos "red devils" - que tem à espera em Old Trafford um desafio de igual, ou maior, dimensão do que encontrou em Alvalade -, precisa da colaboração do sucessor no banco sportinguista, que ainda não foi oficialmente anunciado, mas poderá ser João Pereira, treinador da equipa B.