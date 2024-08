José Müller deixa Benfica e reforça Famalicão

O jogador, de 21 anos, assinou um contrato válido por três temporadas com os famalicenses, depois de 11 épocas ao serviço do Benfica, onde passou por todos os escalões da formação.



Na 'bagagem', José Müller conta com um título pelas ‘águias, o de campeão nacional de juniores, mas nunca chegou a estrear-se pela equipa principal, tendo nas últimas épocas alternado entre os juniores e os sub-23. Müller fez ainda dois jogos ao serviço da equipa B dos ‘encarnados’ na Premier League International Cup.



Nas primeiras declarações ao serviço do Famalicão, José Müller revelou-se satisfeito com a decisão.



"Estou a iniciar uma nova etapa na minha carreira e estou convicto de que não poderia ter tomado uma melhor opção. O Famalicão está, reconhecidamente, a conquistar um espaço de referência no futebol português e isso deve-se ao facto de reunir um conjunto de condições humanas e infraestruturais que tornam possível o inegável crescimento que tem conseguido", afirmou o internacional sub-18 e sub-20 português.