Jovane Cabral deixa Sporting e ingressa no Estrela da Amadora

O jogador, de 26 anos, voltava a não entrar nas opções de Rúben Amorim nos "leões" e, depois de três empréstimos aos italianos da Lazio e Salernitana e ainda aos gregos do Olympiacos, desvinculou-se do clube em que realizou a formação e continua na I Liga.Em declarações à Sport TV, que acompanhou em direto a assinatura deste vínculo,”, afirmou o jogador, que atua a extremo.O presidente dos amadorenses, Paulo Lopo, revelou que a hipótese de poder contratar o cabo-verdiano começou a surgir apenas pelas 21h00 de segunda-feira, o que obrigou a muita rapidez na conclusão do negócio e contrato, pois havia outras possibilidades em cima da mesa.”, realçou o dirigente, que fechou hoje os reforços Igor Jesus e Diogo Travassos.O Estrela da Amadora contabiliza 20 contratações, sendo as restantes os guarda-redes Francisco Meixedo e Marko Gudzulic, os defesas Juan Mina, Danilo Veiga, Till Cissokho, Ferro e Issiar Dramé, os médios Daniel Cabral, Paulo Moreira, Daniel Carvalho e Alan Ruiz, e os avançados Nani, Petterson Novaes, Tiago Ferreira, Paulo Vítor, André Luiz e Bilal Mazhar.Por outro lado, saíram do clube os guarda-redes António Filipe e Dida, os defesas Jean Felipe, Hevertton Santos, Johnstone Omurwa, Pedro Mendes, Kialonda Gaspar, Lucão, Mansur, Nkanyiso Shinga e João Reis, os médios Aloísio Souza, Pedro Sá e Tashan Oakley-Boothe, e os avançados Capita, Régis Ndo, Luan Farias e Ronaldo Tavares.O Estrela da Amadora ocupa a 17.ª e penúltima posição na I Liga, ao somar um ponto, e recebe na quinta jornada da prova o Boavista, 11.º, com quatro, em 16 de setembro.