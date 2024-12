Leixões sofreu para empatar em casa com o Felgueiras

Vasco pôs os visitantes na frente, à meia hora, Kibe empatou, aos 51 minutos, Werton fez o 2-1 para o Leixões, seis minutos volvidos, e o veloz Léo Teixeira, que foi o melhor jogador do encontro, garantiu o empate para o Felgueiras, aos 70.



Leixões pareceu ter sido surpreendido pelo início forte do Felgueiras e revelou uma insegurança defensiva de que Rafael Vieira foi o expoente máximo, o que saiu caro à equipa de Matosinhos.



A baliza leixonense correu perigo logo no primeiro minuto depois de um cabeceamento para as mãos de Dani Figueira, sendo que esse lance foi o primeiro grande sinal da ambição e agressividade do Felgueiras, que durou toda a primeira parte.



O Felgueiras lançou um ataque rápido pelo corredor direito, aos oito minutos, Carlos Eduardo cruzou para Vasco e este, em plena área do Leixões, rematou de primeira e bateu Dani Figueira.



O golo foi o corolário do evidente domínio exercido pela equipa visitante ante um Leixões apático inseguro na defesa, confuso no meio-campo e inofensivo no ataque, razão pela qual a equipa foi para o intervalo sem um remate à baliza contrária.



O intervalo fez bem ao Leixões, que apresentou uma cara renovada no segundo tempo e empatou aos 51 minutos, depois de um cruzamento da direita de Jean Filipe que a defesa do Felgueiras abordou mal e Kibe aproveitou para, facilmente, marcar um golo fácil e empatar a partida.



Seis minutos depois, o Leixões completou a reviravolta, graças a um bom trabalho de Werton, que desferiu um remate forte da meia-direita e bateu Bruno Pinto.



O árbitro Diogo Rosas teve de ser substituído aos 63 minutos pelo quarto árbitro, Luís Viegas, devido a problemas físicos, e a paragem não fez bem ao Leixões.



Werton perdeu a bola aos 71 minutos e o Felgueiras aproveitou imediatamente o terreno livre para contra-atacar e, com o Leixões desequilibrado, Léo Teixeira conduziu a bola sem oposição e finalizou a sua ação com um remate colocado, para o 2-2 final.



Nos 10 minutos de descontos que o árbitro concedeu, o Leixões sofreu e apanhou um grande susto aos 90+6, num lance em que Théo Fonseca esteve muito perto do terceiro dos visitantes, após um cruzamento da esquerda em que a bola cruzou a pequena área dos leixonenses sem ninguém lhe tocar.



O Leixões mantém-se no sétimo posto, com 19 pontos, e o Felgueiras permanece no 13.º lugar, com 13.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Felgueiras, 2-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Vasco, 10 minutos.



1-1, Kibe, 51.



2-1, Werton, 57.



2-2, Leo Teixeira, 70.







Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, Jean Filipe, Hugo Basto, Rafael Vieira (Rafael Santos, 46), Simão, Alhassan (Kibe, 33), André André, Paulo Alves (Zag, 84), Werton (Rodrigo Martins, 73), Paulité (Regis, 73) e Rafael Martins.



(Suplentes: Igor Stefanovic, Rafael Sousa, Zag, João Oliveira, Henrique, Fabinho, Rodrigo Martins, Regis e Kibe).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Felgueiras: Bruno Pinto, Eirô, Rampa, Rosas, Edwin Banguera, Ailson Jr., Vasco Moreira, Landinho (Gabi, 84), João Santos (Berna, 84), Carlos Eduardo (Théo Fonseca, 73) e Léo Teixeira.



(Suplentes: Cristiano, Bruninho, Rodrigo Valente, Gabi, Veiga, Berna, Feliz, Guilherme e Théo Fonseca).



Treinador: Agostinho Bento.







Árbitro: Diogo Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Vieira (08), Paulo Alves (45), Zag (85), André André (86), Berna (89), Ailson Jr. (90+3) e Jean Filipe (90+5).



Assistência: 1.328 espetadores.