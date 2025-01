Luís Cirilo Carvalho candidato à presidência do Vitória

Vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do clube minhoto entre 1995 e 1998 e vice-presidente da direção em 2012, então sob a liderança de Júlio Mendes, o candidato de 65 anos, sócio número 586 do emblema vimaranense, vai apresentar publicamente a candidatura às 16h00 de sábado, sob o lema “Por um Vitória maior”.



Ex-deputado na Assembleia da República, entre 1999 e 2005, pelo PSD, e antigo governador civil do distrito de Braga, entre 2002 e 2003, Luís Cirilo Carvalho é o segundo candidato oficial às eleições para o triénio de 2025 a 2028, depois de o presidente em exercício, António Miguel Cardoso, ter confirmado a recandidatura em 15 de janeiro.



O ato eleitoral do clube minhoto vai contar assim, com pelo menos, duas listas concorrentes, algo que se tem verificado no século XXI, à exceção de 2015, quando Júlio Mendes encabeçou a única lista a sufrágio e foi reeleito.



As listas devem ser formalizadas perante o presidente da mesa da Assembleia Geral do Vitória de Guimarães, Belmiro Pinto dos Santos, até às 18h00 de 30 de janeiro, no Estádio D. Afonso Henriques, apresentando um número mínimo de assinaturas de 300 sócios efetivos, com as respetivas quotas pagas até dezembro de 2024.



No ato eleitoral anterior, realizado em 5 de março de 2022, António Miguel Cardoso foi eleito com 4.148 dos 6.637 votos contabilizados (62,5%), superando Miguel Pinto Lisboa, então presidente do clube (18,7%), e Alex Costa, ex-futebolista do clube e internacional português (17,5%).