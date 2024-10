Mafra estreia-se a vencer em casa frente à União de Leiria

O avançado nigeriano Stanley Iheanacho foi o homem do jogo ao assinar os dois golos da equipa da casa (34 e 47 minutos), enquanto para os leirienses marcou Crystopher (52).



Com a primeira vitória desta época em casa para o campeonato ao fim de nove jornadas, o Mafra, com nove pontos, foge do fundo da tabela e ocupa agora a 13.ª posição. Já a União de Leiria, também com nove pontos, está dois lugares abaixo e leva já quatro jogos seguidos sem vencer.



Numa semana em que Carlos Vaz Pinto deixou o banco do Mafra, a equipa do Oeste entrou mais dominante no encontro, com a União de Leiria a apostar no ataque organizado, mas com alguns erros na transição que deixaram os ‘saloios’ sempre mais perto da baliza visitante.



À passagem da meia hora chegou o primeiro golo do encontro, pelo jovem Iheanacho. Após uma boa jogada entre Nibe e Passi, o central congolês centrou com precisão e Iheanacho cabeceou certeiro para o 1-0, estreando-se a marcar no campeonato.



O avançado nigeriano era um dos melhores elementos em campo e na segunda parte repetiu a ‘dose’ logo após o reatamento, em mais uma finalização muito eficaz: Gui Ferreira ganhou um lance a meio-campo, com alguma sorte Etim colocou a bola no avançado, que foi novamente eficaz e rematou por entre as pernas de Kieszek.



Na resposta à desvantagem por dois golos, os leirienses viveram o seu melhor momento no encontro e um erro de Texel deixou-os novamente na discussão pelo resultado: o defesa do Mafra deixou escapar a bola para Jair Silva, que centrou para Crystopher encostar para o 2-1.



Mesmo com a União de Leiria a dar tudo para levar o jogo para o meio-campo da equipa de Tiago Ferreira, a equipa do Oeste foi mais organizada e, depois do 2-1, esteve sempre mais perto da baliza de Kieszek do que os leirienses da baliza à guarda de Freisl.



Contudo, mesmo com o encontro controlado, o Mafra não se livrou de um susto quando Luís Godinho assinalou uma grande penalidade de Texel por mão na bola, que não pareceu existir. Daniel dos Anjos avançou mesmo para a linha dos 11 metros, mas o excesso de pontaria levou a bola ao poste e manteve o Mafra na liderança do marcador até final.



Jogo no Estádio Municipal de Mafra, em Mafra.



Mafra – União de Leiria, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Iheanacho, 34 minutos.



2-0, Iheanacho, 47.



2-1, Crystopher, 52.







Equipas:



- Mafra: Fraisl, Texel, Passi, Diogo Capitão, Beni Júnior, Maiga, Chriso (John Kolawole, 86), Iheanacho (Falé, 74), Nibe (Kamara, 90+3), Gui Ferreira e Etim (Pedro Pereira, 90+4).



(Suplentes: Francisco Lemos, Pedro Pereira, Falé, John Kolawole, Fabinho, Precatado, Kamara e Vítor Gonçalves).



Treinador: Tiago Ferreira.



- União de Leiria: Kieszek, Zé Vítor (Alisson, 45), Tiago Ferreira, Victor, Habib Sylla (Marco Baixinho, 80), Dje D'avilla (Singh, 65), Ryan, Crystopher (João Resende, 80), Marc Baró, Daniel dos Anjos e Jair Matheus (Juan Muñoz, 65).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Marco Baixinho, Juan Muñoz, Kaká, Diogo Amado, João Resende, Alisson, Singh e Alessandro).



Treinador: Filipe Cândido.







Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zé Vítor (23), Dje D’avilla (60) e Etim (87).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.