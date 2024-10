Marítimo vence pela margem mínima na recepção ao FC Porto B

Um golo de cabeça apontado por Rodrigo Borges (24 minutos) permitiu aos madeirenses, que não venciam desde a segunda jornada, somar os três pontos, antes de Tiago Andrade, aos 32, ter desperdiçado uma grande penalidade a favor do conjunto ‘azul e branco’, que continua sem vencer no campeonato.



A jogar em casa, a turma insular entrou com domínio territorial e mais posse de bola, mas a primeira oportunidade apenas surgiu aos 22 minutos, através de Patrick Fernandes, que 'aqueceu' as luvas de Gonçalo Ribeiro com um potente remate de meia distância.



Logo depois, o 'leão' do Almirante Reis marcou o único golo da partida, por intermédio do defesa Rodrigo Borges, que subiu até à área contrária para mostrar como se faz, com um cabeceamento exímio, na sequência de um livre cobrado na esquerda, na melhor fase do Marítimo.



No melhor e no pior, o mesmo Rodrigo Borges, aos 32 minutos, cometeu grande penalidade, após mão na bola no interior da grande área, depois de uma jogada individual de Anha Candé, tendo o juiz sido perentório ao assinalar o castigo máximo.



Mas, o guarda-redes Gonçalo Tabuaço voltou a vestir a 'capa' de herói e defendeu o penálti batido por Tiago Andrade, depois de já ter feito o mesmo na última ronda, no empate frente à União de Leiria (1-1).



Em grande momento de forma, o guardião maritimista foi novamente decisivo à beira do intervalo (43 minutos), com duas grandes intervenções, após tentativas de Anha Candé, o mais irrequieto entre os jovens portistas.



Na etapa complementar, a partida entrou numa toada morna, com a equipa orientado por Jorge Silas a gerir o resultado, sem permitir grandes aproximações à baliza de Gonçalo Tabuaço, agora com menos trabalho.



Com a bola quase sempre longe das balizas, o encontro apenas ganhou emoção nos instantes finais, com o 'assalto' final da formação de João Brandão, mas sem conseguir encontrar o caminho do golo.



Com este resultado, o FC Porto B continua em 17.º lugar, com os mesmos quatro pontos do Paços de Ferreira, mas à espera de ver o que fazem os 'castores', ao passo que o Marítimo ascendeu ao nono lugar, à condição, com nove pontos, em igualdade com Torreense, Leixões, União de Leiria e Vizela.



Jogo no Estádio do Marítimo, no Funchal.



Marítimo - FC Porto B, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Rodrigo Borges, 24 minutos.



Equipas:



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Noah Madsen, Romain Correia, Rodrigo Borges, Igor Julião, Pedro Empis, Rodrigo Andrade (Danilovic, 46), Fransérgio (Cristian Ponde, 61), Carlos Daniel (João Tavares, 61), Euller Silva (Francisco França, 75) e Patrick Fernandes (Martim Tavares, 75).



(Suplentes: Samu Silva, Fábio China, Francisco França, Danilovic, João Tavares, Francisco Gomes, André Rodrigues, Cristian Ponde e Martim Tavares).



Treinador: Jorge Silas.



- FC Porto B: Gonçalo Ribeiro, Luís Gomes, Gabriel Brás, Felipe Silva, Gil Martins (Luis Mota, 73), Filipe Sousa (Gonçalo Sousa, 66), André Castro (Rodrigo Fernandes, 73), Domingos Andrade (André Oliveira, 85), Tiago Andrade, Anha Candé e Jorge Meireles (Rui Monteiro, 66).



(Suplentes: Diogo Fernandes, Dinis Rodrigues, David Vinhas, Kaio Henrique, Rodrigo Fernandes, André Oliveira, Rui Monteiro, Luís Mota e Gonçalo Sousa).



Treinador: João Brandão.







Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rodrigo Andrade (21), Igor Julião (59) e Euller Silva (68).



Assistência: 5.231 espetadores.