Médio brasileiro Fabrício Isidoro deixa Farense após sete temporadas

“Gratidão. Essa é a palavra que escolho para começar a falar da equipa que se transformou no clube do meu coração! Obrigado Farense por tudo que fez por mim, obrigado por todos os sete anos, com momentos de alegria, que foram muitos, e de tristeza, que foram poucos!”, afirmou o capitão dos algarvios, cujo contrato termina no final desta época.



O jogador, de 32 anos, chegou ao Farense em 2017 e esteve presente no percurso dos algarvios desde o Campeonato de Portugal, na altura terceiro escalão do futebol português, até à subida à I Liga, em 2020, promoção à elite que repetiu em 2023.



No total, Fabrício Isidoro somou 207 jogos e 16 golos durante as últimas sete temporadas com a camisola do Farense.



“Momentos que me fizeram crescer como homem e como profissional. Foram 207 jogos que me ensinaram a amar cada vez mais esse clube, a cada golo marcado, a cada festejo sentia a paixão de todos os adeptos que em todos o finais de semana vibravam apaixonados pelo Farense”, disse o médio.



Na mensagem divulgada nas suas redes sociais, Fabrício Isidoro agradeceu aos treinadores e staff e concluiu dirigindo-se aos adeptos: “Viver esses momentos com vocês foi fantástico, fico feliz e agradecido por viver tudo isso. Com certeza não é uma despedida e sim um até logo!”.



No regresso à elite, sob comando do técnico José Mota, que já renovou por mais uma época, o Farense terminou a temporada 2023/24 no 10.º lugar, o seu melhor registo desde 1995/96.