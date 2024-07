Moreirense derrota União de Leiria e continua totalmente vitorioso na pré-época

A formação leiriense marcou primeiro, pelo extremo Arsénio, mas a equipa treinada por César Peixoto operou a reviravolta com golos do lateral direito Dinis Pinto e do médio Castro, em partida disputada à porta fechada, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónego, concelho de Guimarães.



Depois dos triunfos perante o Sporting de Braga (2-1) e o Rio Ave (2-0), adversários do primeiro escalão, e também sobre o conjunto de Leiria, o Moreirense defronta o Santa Clara na quarta-feira, em mais um ensaio de pré-época, enquanto a União joga com o Estoril Praia, em 27 de julho.