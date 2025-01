Nacional promete ser ambicioso em Alvalade

", revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.Tiago Margarido espera dificuldades acrescidas por medir forças com o campeão nacional, que "ganhou tranquilamente" ao Rio Ave na última jornada (3-0), mas garante que o Nacional vai manter a sua "identidade" e procurar "jogar de forma coletiva".", explicou.Depois de duas derrotas em outros tantos jogos frente ao Sporting, na altura treinado por Ruben Amorim, para o campeonato (6-1) e, mais tarde, para a Taça da Liga (3-1), o 'timoneiro' dos insulares encontra, sobretudo, uma "diferença estrutural" no esquema tático dos 'leões', após a entrada de Rui Borges.", notou.Ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, Miguel Baeza é baixa confirmada para este encontro, assim como Djibril Soumaré, por motivos disciplinares, depois de ter visto o quinto amarelo na última ronda.O Nacional, 13º classificado, com 19 pontos, visita no sábado o líder Sporting, que tem 44, às 20h30, no Estádio José Alvalade, em partida da 19ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Iancu Vasílica.