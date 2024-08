Nani volta à Amadora com o objetivo de desfrutar e ainda dar algo aos seus adeptos

"Venho com o objetivo de continuar a desfrutar do futebol. Portugal tem um futebol muito bom e apreciado lá fora, sabe-se jogar e foi aqui onde tudo começou. Por razões familiares, também queria estar mais perto e já chega de estar lá fora. Venho para casa desfrutar de tudo o que conquistei no mundo do futebol, tentarei dar o meu melhor e que ainda possa dar algo nos olhos dos meus fãs, porque também merecem", afirmou.

A apresentação do avançado decorreu num dos maiores centros comerciais do país, no concelho da Amadora, perante centenas de pessoas a fazerem fila para os autógrafos e as fotografias com Nani, que mostrou orgulho pelo carinho recebido pelos amadorenses.

"É um momento especial. Sempre quis voltar a casa e nada melhor do que o sítio onde cresci, junto da minha comunidade e das pessoas que me viram crescer. Um dos meus sobrinhos perguntou-me há pouco tempo quando é que me ia ver jogar. Agora já pode ver o tio. Estou muito feliz de voltar ao país onde as oportunidades me foram dadas e tudo começou. É a maneira de eu retribuir e continuar a iludir as pessoas que sempre acreditaram e que continuam com a expectativa de ver o Nani de há 20 anos", realçou.

Nani, de 37 anos, assinou por uma época com o Estrela da Amadora, encontrando-se sem clube depois da saída no final de uma temporada dos turcos do Adana Demirspor.

"Já falei com o treinador. Tivemos uma boa conversa e incentivou-me muito. Estamos bem alinhados para o projeto do Estrela e as intenções do clube este ano. Espero ser uma mais-valia, vou tentar dar o meu melhor e ajudar, mas acredito na equipa, que já vem com bons resultados da pré-época e é uma equipa jovem, mas há trabalho pela frente e temos de estar sincronizados e motivados para dar o nosso melhor", apontou.

Também o presidente Paulo Lopo explicou aos jornalistas o processo de contratação de "uma das maiores referências do futebol português", que entende que pode ainda trazer muito à equipa liderada pelo treinador Filipe Martins, na perspetiva desportiva.

"Quando surgiu a oportunidade de conversarmos com ele, nós achámos que poderia ser difícil, dada a qualidade do jogador, mas conseguimos chegar a um entendimento relativamente fácil. Acho que o Nani também tinha a vontade de dar um bocadinho à cidade e ao clube do que ele foi como jogador. Tivemos quase para o apresentar no dia da apresentação da equipa, faltaram limar umas arestas, mas, dois dias depois, estava fechado. Eu acho que é o sítio indicado para o Nani acabar a sua carreira", considerou.

Apesar da contratação de Nani, Paulo Lopo mantém os mesmos objetivos para a I Liga, que tem início dentro de uma semana, num projeto que ainda "é embrionário", atirou.

"A nossa ambição continua a ser a mesma, que é recuperar o Estrela. É embrionário falarmos de mais alguma coisa. Queremos fazer um campeonato tranquilo. Acho que a equipa está bastante equilibrada, julgo que mais forte do que a da época passada. Ao longo do campeonato, vamos ver como as coisas correrão. O fundamental é fazermos uma boa classificação e mantermo-nos na primeira divisão. É só o início do processo, espero que o clube se cimente na I Liga e, a partir daí, ter mais alguns sonhos", disse.

O Estrela da Amadora, que fechou a temporada 2023/24 no 14.º lugar, com 33 pontos, inicia a I Liga com uma visita ao Sporting de Braga, em 11 de agosto, a partir das 20:30.