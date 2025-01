Nelson Abbey é reforço de inverno do Rio Ave

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a contratação do defesa inglês Nelson Abbey, que chega a Vila do Conde por empréstimo dos gregos do Olympiacos.

O polivalente defesa, que pode jogar no centro ou no lado esquerdo, tem 21 anos, é internacional jovem por Inglaterra e assinou um contrato válido com o Rio Ave até ao final desta temporada.



Nelson Abbey esteve na primeira metade desta época cedido ao Swansea City, do segundo escalão do futebol inglês, onde teve pouca utilização, alinhando em apenas um jogo.



O defesa, que também tem nacionalidade neerlandesa, fez toda a formação no Reading, de Inglaterra, até se estrear na equipa principal, com apenas 17 anos. Na temporada passada, foi contratado pelo Olympiacos, mas realizou apenas quatro jogos pelo emblema grego.



Abbey é o primeiro reforço dos vila-condenses nesta reabertura do mercado de transferências.