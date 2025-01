Nove adeptos identificados no Sporting-FC Porto

Num comunicado, a PSP explicou que três adeptos foram identificados por posse de engenhos pirotécnicos no exterior do Estádio Municipal de Leiria. Os artefactos foram apreendidos e os adeptos impedidos de assistir ao jogo.



Um outro adepto foi identificado “por apresentar uma taxa de alcoolemia, à entrada do recinto, superior à permitida por lei”, tendo igualmente sido impedido de entrar.



Outros cinco adeptos foram identificados “por comportamentos inadequados, no interior do estádio, relativamente ao dever de correção”, e foram expulsos, referiu o comunicado.



“Foram levantados os respetivos autos de contraordenação, que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto”, adiantou a PSP, que apela para a colaboração de todos os cidadãos e para a adoção de comportamentos de respeito desportivo, “como forma de garantia de segurança para todos os que assistem e participam nos espetáculos desportivos”.



O Sporting apurou-se na terça-feira para a final da Taça da Liga de futebol pela oitava vez, depois de vencer o FC Porto por 1-0, no primeiro jogo das meias-finais.