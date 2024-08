Números e Curiosidades – Jornada 3 do campeonato da I Liga

- O jogo mais histórico da jornada, o FC Porto–Rio Ave na invicta pela 30.ª vez.- O 26.º clássico de “Sporting's” em Faro entre o Farense e o Sporting.- O 2.º confronto entre o Casa Pia e Santa Clara, dos "gansos" como visitados.- O 12.º confronto no Minho entre Famalicão e Boavista.- O 18.º dérbi do distrito na Luz entre o Benfica e o Estrela da Amadora.- O 5.º confronto na Serra da Freita entre o Arouca e o Nacional.- O 11.º confronto na Amoreira entre o Estoril e o Gil Vicente.- O regresso de Bruno Pinheiro à Amoreira (agora como adversário).- Um encontro inédio no campeonato, o AVS–Vitória SC.- E vamos ter o 1.º dérbi minhoto deste campeonato.- Vai ser o 14.º dérbi em Braga entre o SC Braga e o Moreirense.- Vitor Campelos vai realizar o seu 80.º jogo como treinador na I Liga.





O que poderá acontecer nesta jornada:



- O golo 58 000 da história da I Liga.



- O Rio Ave voltar a vencer fora… 23 jornadas depois (!). Não vence fora de casa há 1 ano e 5 meses.



- A primeira vitória de sempre do Estrela da Amadora no Estádio da Luz.



- O Benfica continuar a marcar sempre em casa ao Estrela da Amadora, nos 17 confrontos, marcou sempre.



- O Estrela da Amadora voltar a marcar um golo na Luz. Não o faz desde 2006 (há 18 anos).



- O Farense voltar a vencer em casa o Sporting… 23 anos depois (!). última vitória foi em 2001.



- O Rio Ave voltar a vencer na invicta o FC Porto… 43 anos depois (!). Última e única vitória foi em 1981.



- O Rio Ave voltar a marcar um golo no Dragão. Últimos 3 confrontos… sempre a zero.



- A primeira vitória de sempre do Nacional em Arouca.



- O Estoril marcar em casa ao Gil Vicente pelo 9.º confronto consecutivo. Marcou nos últimos 8.



- O Moreirense vencer pela 1.ª vez na sua história em Braga.



- O SC Braga vencer em casa o Moreirense pela 8.ª vez consecutiva.



- O Sporting marcar pela 45.ª jornada consecutiva.



- Moreirense vencer pela 7.ª jornada consecutiva.



- O Arouca voltar às vitórias… 8 jornadas depois.



- O Sporting somar a 24.ª jornada consecutiva sem perder.



- Boavista ver cartões pela 115.ª jornada consecutiva (!)



- Tiago Margarido, Ian Cathro, João Pereira e Conzalo Garcia conseguirem a sua primeira vitória de sempre no escalão principal



Séries "incríveis":



- Ruben Amorim treina consecutivamente na I Liga há 158 jornadas (!)



- Boavista vê cartões amarelos há 114 jornadas consecutivas. Segundo pior registo de sempre do escalão principal.



- Sporting marca há 44 jornadas consecutivas.



- Não há um nulo em Alvalade há 4 anos e 1 mês. (são 69 jornadas consecutivas com golos)



- Rio Ave não vence fora há 22 jornadas… (1 ano e 5 meses).



- Sporting sem perder em casa há 24 jornadas (1 ano e 6 meses).



Séries em aberto à entrada para a 3.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Casa Pia – 210 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto – 300 minutos.





- Não marca há mais tempo em casa: Casa Pia - 180 minutos.





- Não marca há mais tempo fora: Gil Vicente – 230 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 120 minutos.





- Não sofre golos há mais tempo fora: FC Porto- 320 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 44 jornadas.





- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Casa Pia – 8 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Arouca – 7 jornadas.





- Mais jornadas sem empatar: Moreirense - 8 jornadas.





- Mais jornadas sem perder: Sporting - 23 jornadas.





- Mais vitórias consecutivas: Moreirense - 6 jornadas.





- Mais empates consecutivos: ninguém.





- Mais derrotas consecutivas: Estoril – 5 jornadas.



Curiosidades:



- 18 jogos até ao momento, 8 vitórias para as equipas visitadas e 8 vitórias para as equipas visitantes (2 empates).



- Estão marcados até ao momento 51 golos (14 de jogadores portugueses).



- Gyokeres (Sporting), Pedro Gonçalces (Sporting) e Fujimoto (Gil Vicente) são os melhores marcadores do campeonato com 3 golos.



- O resultado mais repetido – 1-0 (5 vezes).



- Já tivemos 5 cartões vermelhos.



- Já tivemos 8 penáltis (todos convertidos).



- Estádio com mais golos – Choupana - 7 golos.



- Estádio com menos golos – Rio Maior - 1 golo.



Será?



- Será que vamos ter o golo 58 000 da história dos campeonatos nacionais? Estão marcados neste momento 57 984 golos. Quem marcar o golo 16 da jornada… ficará com esse registo.