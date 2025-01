O Elvas quer continuar o sonho na Taça de Portugal

“Queremos chegar o mais longe possível. Chegar ao Jamor seria um sonho, mas o sonho comanda a vida”, afirmou à agência Lusa o diretor-geral da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) de O Elvas, Gonçalo Piçarra.



O conjunto alentejano chega a esta fase da prova "rainha" do futebol português depois de vencer, no domingo, em Elvas, no distrito de Portalegre, o Vitória de Guimarães, da I Liga, por 2-1, marcando encontro nos quartos de final com o Tirsense, formação que também compete no Campeonato de Portugal (CP).



Nas rondas anteriores, O Elvas, que lidera de forma isolada a Série C do CP, já tinha afastado da prova equipa de escalões superiores, nomeadamente o Varzim, da Liga 3, e o Torreense, da II Liga, sendo que, face ao duelo com o Tirsense na próxima ronda, haverá pela primeira vez uma equipa do quarto escalão nas meias-finais da Taça de Portugal.



Assinalando que o sucesso é fruto do trabalho e dedicação, o diretor-geral da SAD de O Elvas atribuiu os louros do desempenho da equipa aos jogadores e equipa técnica: “A estrutura acaba por ser um complemento”.



“É uma estrutura que suporta uns leões dentro de campo e um treinador que interpreta a forma de jogar dos adversários e implementa o seu modo de trabalhar e permitimos que isso possa acontecer de forma tranquila”, salientou.



Taça e campeonato no horizonte



Gonçalo Piçarra assinalou que foi a primeira vez que O Elvas chegou tão longe na competição, mas avisou, citando o presidente do conselho de administração da SAD, Vincenzo Caci, que é preciso ter “os pés assentes na terra”.



“O futebol é um momento e, de um momento para o outro, pode existir um mau resultado ou dúvidas sobre a equipa e temos que estar preparados, mas trabalhar com afinco e determinação porque o próximo jogo é sempre o mais importante”, realçou.



Nos quartos de final da Taça de Portugal, O Elvas vai receber o Tirsense, igualmente do quarto escalão, mas da Série A, previsivelmente no dia 5 de fevereiro, numa partida que os alentejanos querem ganhar.



“Temos a certeza que vai ser tão ou mais difícil do que foi com o Vitória de Guimarães, porque o Tirsense vai querer tanto como nós estar nas meias-finais da Taça de Portugal”, referiu à Lusa, prometendo que a sua equipa vai lutar pela vitória.



O diretor-geral da SAD de O Elvas advertiu que, além da Taça, a equipa luta pela conquista da Série C do Campeonato de Portugal e por chegar ao play-off de promoção à Liga 3 para tentar a subida de divisão.