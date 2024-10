Oliveira do Hospital eliminou o Mafra na Taça de Portugal

Primeira parte fria e cinzenta como a tarde em Tábua, num jogo sem grande interesse, com o Mafra com mais posse de bola, mas incapaz de criar perigo, perante um Oliveira do Hospital coeso a defender e a procurar rápidas saídas em contra-ataque, mas raramente o conseguiu fazer com princípio, meio e fim.



Na segunda parte, só aos 61 minutos o Mafra assustou o guarda-redes Lucas, com Precatado, na direita, a rematar cruzado e a bola a sair muito perto do poste da baliza do Oliveira do Hospital.



Na primeira vez que chegou com perigo à área adversária, aos 70 minutos, o Oliveira do Hospital beneficiou de uma grande penalidade, com Varela a sofrer falta de Maiga, e Souza, chamado à conversão, bateu Fraisl e adiantou no marcador o nono classificado da Série B da Liga 3 de futebol.



A perder, Carlos Vaz Pinto fez entrar de imediato Kamara e Falé, e o Mafra acentuou a pressão sobre a defesa adversária, mas o Oliveira do Hospital manteve-se muito coeso defensivamente.



O Oliveira do Hospital segue para a quarta eliminatória da Taça de Portugal deixando pelo caminho o 15.ª classificado da II Liga portuguesa de futebol.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Tábua.



Oliveira do Hospital – Mafra, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Souza, 71 minutos, grande penalidade.







Equipas:



- Oliveira do Hospital: Lucas, Afonso, Nascimento, Rui Carreira, Mairlon, Fajardo, Bernardo (Luís Pinheiro, 84), Brás, Baldé (Grácio, 90+5), Souza (Tomás Silva, 90+5) e Varela (Davi, 84).



(Suplentes: Bruno Miguel, Cassoco, Grácio, Luís Pinheiro, Ivan, Peralta, Pablo, Tomás Silva e Davi).



Treinador: Rui Santos.



- Mafra: Fraisl, Fabinho, Rodrigo Freitas, Maiga (Beni Júnior, 86), Chriso, Diogo Capitão, Rodrigo Matos (Falé, 71), Gui Ferreira, Precatado (Kamara, 71), Iheanacho e Nibe.



(Suplentes: Francisco Lemos, Passi, Beni Júnior, Pedro Pereira, Falé, Jhon Kolawole, Kamara, Gonçalo Barros e Vítor Gonçalves).



Treinador: Carlos Vaz Pinto.







Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Brás (23), Rodrigo Freitas (47), Varela (84), Fabinho (90+4) e Mairlon (90+5).



Assistência: Cerca 500 espetadores.