Paços de Ferreira vence Mafra e foge aos últimos lugares

O segundo triunfo consecutivo dos pacenses como visitado permitiu subir um lugar à condição, sendo agora 14.º, agora com 21 pontos, mais seis do que o Mafra, no 16.º posto, em zona de play-off.



Os locais estreavam Fangueiro como treinador e a equipa entrou determinada, logrando três remates e revelando agressividade sem bola, mas o Mafra resistiu a este ímpeto inicial e, aos poucos, com Nibe em plano de evidência, equilibrou, conseguindo, também, várias aproximações perigosas.



O guarda-redes Marafona foi determinante em vários momentos a impedir o acesso à sua baliza e, foi até num momento mais delicado para os locais, que Pavlic, aos 45 minutos, inaugurou o marcador, após combinação à esquerda da ‘sociedade’ Antunes e Costinha, aproveitando uma bola solta na área do Mafra.



O segundo tempo arrancou com a reação do Mafra, em mais um momento positivo de Marafona, mas o equilíbrio foi restabelecido, com menos lances de perigo junto das duas balizas.



O jogo ganhou emoção nos minutos finais, com o reforço Marozau a estrear-se a marcar, em lance de combinação com o também suplente Lumungo, com um remate em jeito, aos 83 minutos, num lance imitado depois por Valter Monteiro, na baliza pacense.



O golo do Mafra, apontado aos 89 minutos, deu esperança aos forasteiros para os descontos, mas o verdadeiro lance de perigo nesse período pertenceu aos pacenses, com Miguel Mota a precipitar-se no remate, frente a Martin Raisl.







Paços de Ferreira – Mafra, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pavlic, 45 minutos.



2-0, Marozau, 83.



2-1, Valter Monteiro, 89.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Ferigra, Diegão, Antunes, Marcos Paulo (Ícaro, 88), Pavlic, Gonçalo Nogueira, Welton Jr. (Lumungo, 63), Rui Fonte (Marozau, 76) e Costinha (Miguel Mota, 77).



(Suplentes: Jeimes, Miguel Mota, Gonçalo Cardoso, Ícaro, Rui Pedro, Tomás Teixeira, Joffrey, Lumungo e Marozau).



Treinador: Carlos Fangueiro.



- Mafra: Martin Raisl, Gui Ferreira, Raphael Rossi, Diogo Capitão, Djé Beni, Chriso (Alamara, 67), Yacouba Maiga (Kamara, 84), Miguel Falé (Precatado, 67), Nibe (Passi, 84), Stanley Iheanacho (Valter Monteiro, 67) e Etim.



(Suplentes: Francisco Lemos, Passi, Rodrigo Freitas, John Kolawole, Alamara, Precatado, Valter Monteiro e Kamara).



Treinador: André Matos (adjunto).



Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chriso (26), Ferigra (38), Rui Fonte (60), Welton Jr. (63) e Pavlic (90+4).



Assistência: 932 espetadores.