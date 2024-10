Paços e Vizela empatam a um golo num bom jogo de futebol

Na tabela, o Vizela, com um jogo por disputar, subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com os mesmos 11 pontos do Paços, por agora no nono posto.



Os forasteiros começaram melhor, tinham mais bola e cedo ficou evidente o conforto com que os seus jogadores a trocavam, mas seria o Paços a causar a primeira ocasião de perigo, aos sete minutos, numa transição envolvendo Antunes (a cruzar), Pavlic (a simular) e Rui Fonte (a rematar).



As duas equipas, em rigor, aproveitaram bem o tempo, num jogo sem grandes pausas e disputado por vezes em excesso de velocidade.



Loppy e Obah nunca levantaram o pé, já para não falar de Thio, responsável pela incursão na esquerda, aos 20 minutos, que resultou no golo de Morschel, após remate à meia volta, num lance em que o dominicano nunca perdeu o sentido da bola, ao contrário do seu marcador.



Pouco depois, o ‘lançador’ Lebedenko quase construía o segundo, mas valeu aos pacenses a experiência de Antunes a atrapalhar Obah no momento do remate.



O Vizela continuava melhor no jogo, mas o Paços nunca deixou de procurar o empate, negado por Ruly a João Caiado, aos 44 minutos, após cruzamento de Antunes.



O segundo tempo arrancou com duas novas tentativas perigosas do Paços, ambas de cabeça e protagonizadas por Rui Fonte, mas Ruly, na primeira delas, mais uma vez, levou a melhor.



O guarda-redes espanhol só não conseguiu travar a arrancada e remate de Uilton, desmarcado pela direita, aos 79 minutos, a repor a igualdade para o Paços, por cima do jogo no segundo tempo.



O golo animou os locais e despertou os forasteiros, com os minutos finais a serem eletrizantes, mas o resultado não sofreu mais alterações.







Jogo no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Vizela, 1-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Morschel, 20 minutos.



1-1, Uilton, 79.



Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson, Diegão, Ferigra, Antunes (Rui Pedro, 69), Gonçalo Nogueira, Pavlic (Marcos Paulo, 62), João Caiado (Welton Jr., 69), Costinha, Rui Fonte e Lumungo (Uilton, 62).



(Suplentes: Jeimes, Gonçalo Cardoso, Ícaro, Rui Pedro, Marcos Paulo, Welton Jr., Uilton, Emerson Pata, e Renteria).



Treinador: Ricardo Silva.



- Vizela: Ruly García, Marco Tol (Jójó, 83), Jota Gonçalves, Rhyner, Thio (Vivaldo Semedo, 83), Jair Semedo (Busnic, 62), Lebedenko, Morschel, Diogo Nascimento (Héber Pena, 77), Obah e Damien Loppy (Angel Bastunov, 61).



(Suplentes: Ruberto, Momo Mbaye, João Reis, Anthony Correia, Jójó, Angel Bastunov, Busnic, Héber Pena e Vivaldo Semedo).



Treinador: Rúben de la Barrera.







Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pavlic (29), Diogo Nascimento (60), Obah (74) e Rui Pedro (84).



Assistência: 1.533 espetadores.