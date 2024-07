Pedro Malheiro troca Boavista pelo Trabzonspor

O lateral direito, de 23 anos, estava no último ano de contrato com os 'axadrezados', mas aceitou a proposta do terceiro classificado da edição 2023/24 do campeonato da Turquia, num negócio concretizado por dois milhões de euros (ME) fixos, mais 500 mil euros em objetivos, com o emblema portuense a reservar 10% dos direitos económicos do jogador.



Contratado pelo Boavista ao Länk Vilaverdense em 2017/18, Pedro Malheiro culminou a formação no Bessa e foi cedido aos minhotos, antes de voltar às 'panteras' em 2021/22 para se afirmar na equipa principal, com dois tentos e oito assistências em 79 encontros.



O defesa é a nona saída 'axadrezada' na janela de transferências de verão, após César, Vincent Sasso (Dunkerque), Gaius Makouta, Berna Conceição, Luís Santos (Kosice) e Martim Tavares (Marítimo), todos em final de contrato, Masaki Watai (Tokushima Vortis), que estava emprestado, e Bruno Lourenço (Amedspor), ao solicitar a rescisão unilateral.



Impedido pela FIFA de inscrever novos atletas há quatro janelas consecutivas, devido a dívidas, o Boavista estreia-se oficialmente em 2024/25 em 10 ou 11 de agosto, com uma visita ao Casa Pia, em Rio Maior, no início da 62.ª participação, e 11.ª seguida, na I Liga.