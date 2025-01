Pedro Proença propõe Modelo de Governação inédito para a FPF

São novos órgãos, “capazes de aportar visão e estratégia para todo o futebol”, anuncia a candidatura encabeçada pelo actual presidente da Liga Portugal.



O Programa “Unir o Futebol”, preconizado por Pedro Proença aponta a governação como uma das áreas com “maior potencial de melhoria” na FPF e, ainda, salienta a necessidade de implementação de um “novo modelo, inclusivo, valorizador e representativo de todos os parceiros, em particular as Associações Distritais e as Associações de Classe - e neste domínio é evidenciada a obrigação de implementar uma nova relação com a Liga Portugal”.