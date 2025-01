Penafiel empata e fica ao alcance do Benfica B

Num jogo marcado pelos fortes ventos, que impediram a prática de um melhor futebol, os anfitriões entraram praticamente a vencer na partida, com um tento de Sodiq Fatai, logo aos sete minutos, mas, a partir daí, os visitantes construíram bastantes oportunidades e chegaram à inevitável igualdade aos 73 minutos, em autogolo de Rúben Pereira.



Na luta pela subida de divisão, o Penafiel aguardará na expectativa o resultado do principal concorrente direto, o Tondela, sabendo que enfrenta a formação beirã já na próxima jornada e poderá ficar com um distanciamento de apenas um ponto, caso esta vença hoje o FC Porto B.



Por sua vez, o Vizela, que terá de se contentar com um único ponto, apesar da melhor exibição, é provisoriamente oitavo classificado, registando agora 25.



A formação de Hélder Cristóvão não podia ter pedido melhor início, com Fatai a surgir ao primeiro poste, na sequência de um livre cobrado por Tiago Rodrigues, ao sétimo minuto, para cabecear para o fundo das redes.



Depois de se depararem numa situação de prejuízo, os vizelenses foram dominadores na procura do empate e tiveram várias ocasiões flagrantes para o fazer - Prosper Obah foi o rosto do desperdício dos visitantes, a falhar dois golos quase certos com a baliza à mercê, a primeira aos 14 minutos e a segunda aos 24.



Ainda assim, o Penafiel, em bloco mais baixo e aproveitando o facto de estar a jogar a favor do vento, ia conseguindo controlar de forma relativa as ofensivas adversárias.



No segundo tempo, com a troca de balizas, o Penafiel foi obrigado, pelas condições climatéricas que se agravavam, a remeter-se cada vez mais para trás e a toada do jogo, tal como o vento, foi de sentido único.



Se, aos 68, Heinz Mörschel dava um perigoso sinal de alerta à defensiva penafidelense, quatro minutos mais tarde o presságio viria a confirmar-se, com Lebedenko, pelo corredor esquerdo, a tirar um cruzamento disputado pelo recém-entrado Vivaldo Semedo e Rúben Pereira, que acabaria por introduzir a bola na própria baliza.



Até final, faltou ao Vizela frieza na construção das oportunidades para chegar aos três pontos e o Penafiel, em contra-corrente, também não dispunha das condições necessárias para triunfar, com o empate a manter-se até ao apito do árbitro Gonçalo Neves.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel - Vizela, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Sodiq Fatai, 07 minutos.



1-1, Rúben Pereira, 73 (na própria baliza).







Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga (Hélder Suker, 86), João Miguel, Rúben Pereira, João Silva, Diogo Batista, Tiago Rodrigues, Ewerton (Gustavo Fernandes, 71), Reko, Sodiq Fatai e Gabriel Barbosa (Gonçalo Negrão, 79).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gonçalo Negrão, Diogo Brito, Gustavo Fernandes, Bruno Pereira, Pedro Vieira, Hélder Suker, Xhuliano Skuka e Jota Silva).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Vizela: Ruly García, Jójó, Anthony Correia, Jota Gonçalves, Orest Lebedenko, Aleksandar Busnic (Vivaldo Semedo, 56), Heinz Mörschel, Yannick Semedo, Uros Milovanovic (Bastunov, 90), Damien Loppy (Natanael Ntolla, 66) e Prosper Obah (Rodrigo Ramos, 90).



(Suplentes: Francesco Ruberto, Ítalo Henrique, Marco Tol, João Reis, Martim Boloto, Rodrigo Ramos, Angel Bastunov, Martim Boloto, Vivaldo Semedo e Natanael Ntolla).



Treinador: Fábio Pereira.







Árbitro: Gonçalo Neves (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ewerton (27), Aleksandar Busnic (27), Manuel Baldé (70), Yannick Semedo (81) e Tiago Rodrigues (83).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.