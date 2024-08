Penafiel esbanja dois golos de vantagem ante Tondela e perde liderança isolada

No Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, Zé Leite, logo aos 54 segundos, e Diogo Batista, aos oito minutos, adiantaram os durienses no marcador, mas o brasileiro Pedro Maranhão, de grande penalidade, aos 18, e Tiago Manso, aos 29, responderam para os beirões, que repetiram o resultado das duas rondas anteriores.



O Penafiel falhou a terceira vitória consecutiva e passou a somar os mesmos sete pontos do Académico de Viseu, que, horas antes, tinha derrotado em casa o FC Porto B (2-0), numa dupla de líderes que poderá ser alcançada pelo Marítimo, caso os madeirenses triunfem hoje na receção ao Desportivo de Chaves, enquanto o Tondela é 11.º classificado, com três pontos.



Um passe inadvertido de Pedro Maranhão deixou Zé Leite livre de oposição para colocar os anfitriões na frente ainda dentro do primeiro minuto e reforçar o estatuto de melhor marcador da II Liga, agora com quatro golos, lançando as bases de uma primeira parte empolgante.



Bernardo Fontes adiou o segundo tento duriense, opondo-se às investidas quase consecutivas de Zé Leite e Rúben Pereira, mas voltaria a ser desfeiteado aos oito minutos, quando Diogo Batista puniu um erro em construção do estreante Jordi Pola com um pontapé colocado à entrada da área beirã.



Maranhão redimiu-se aos 18 minutos, ao encurtar distâncias num penálti assinalado com recurso ao videoárbitro (VAR), após remate de António Xavier contra o braço de Tiago Rodrigues, baralhando a gestão do Penafiel, que ameaçaria o 3-1 por João Miguel, antes de sofrer novo revés.



Perto da meia hora, Nor Maviram desequilibrou na esquerda com um passe por entre as pernas de Miguel Maga e Xavier tocou para a finalização certeira de Tiago Manso, num sinal da progressiva melhoria do Tondela, que quase completou a reviravolta a caminho do intervalo.



Maranhão esbarrou nos reflexos de Manuel Baldé, volvida uma primeira tentativa bloqueada por Rúben Pereira, e Ricardo Alves cabeceou à barra na resposta ao centro de Hélder Tavares, enquanto, na área visitante, Gabriel Barbosa falhou a emenda ao canto de Tiago Rodrigues.



A partida perdeu espetacularidade na segunda etapa, mas continuou equilibrada, cenário que os penafidelenses tentaram contrariar através de três investidas do suplente André Silva, duas das quais detidas por Bernardo Fontes, sem conseguirem manter o pleno de triunfos na II Liga.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel - Tondela, 2-2.



Ao intervalo: 2-2.



Marcadores:



1-0, Zé Leite, minuto 01.



2-0, Diogo Batista, 08.



2-1, Pedro Maranhão, 18 (grande penalidade).



2-2, Tiago Manso, 29.







Equipas:



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Tiago Rodrigues, Reko (Edu Pinheiro, 85), Diogo Batista (João Leal, 90+7), Zé Leite (André Silva, 46), Francisco Teixeira (Pedro Vieira, 75) e Gabriel Barbosa (Hélder Suker, 85).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Gustavo Fernandes, Pedro Vieira, Hélder Suker, João Leal, Edu Pinheiro, Bruno Pereira, Diogo Brito e André Silva).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Tondela: Bernardo Fontes, Jordi Pola (Talocha, 60), João Afonso, Ricardo Alves, Tiago Manso, André Ceitil, Hélder Tavares, Nor Maviram (Cícero Alves, 69), António Xavier (Trayvon Fuller, 85), Pedro Maranhão e Miro (Rodrigo Ramos, 85).



(Suplentes: Gabriel Souza, Talocha, Trayvon Fuller, Rodrigo Cascavel, Nuno Cunha, Rodrigo Ramos, João Cesco e Cícero Alves).



Treinador: Luís Pinto.







Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ricardo Alves (27), Zé Leite (39), Tiago Manso (72), Reko (78) e Miguel Maga (88).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.