Presidente do Amarante diz que jogar em Alvalade é um prémio

À frente do clube da Liga 3 desde 2023, o dirigente estima a presença de mais de 1.200 adeptos e simpatizantes amarantinos em Lisboa, na sexta-feira, e realça que o “jogo muito especial”, em perspetiva, constitui um prémio por si só, quando questionado sobre uma eventual compensação financeira aos jogadores e equipa técnica em caso de qualificação para a ronda seguinte.”, disse aos jornalistas.Convencido de que o Amarante poderia ter apoio em maior número se a partida se realizasse a um fim de semana, Ricardo Ribeiro admite que jogar para a ‘prova rainha’ no estádio de um dos denominados ‘grandes’ vale uma receita superior à que teria na condição de anfitrião, mesmo que, para os adeptos, fosse mais “especial jogar em casa”.Prestes a encontrar os "leões" pela segunda vez, depois de na época 1979/80 ter empatado em Amarante (1-1) e perdido no desempate, em Lisboa, por 5-0, em desafios da terceira eliminatória, o clube do distrito do Porto vai viver, reconhece o dirigente.Depois de eliminar Fafe (4-1), Eléctrico (2-0) e Lajense (6-1), o Amarante defronta o Sporting, vencedor de 17 edições da Taça de Portugal, a partir das 20h45 de sexta-feira.