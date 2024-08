Presidente do Boavista condenado por assédio sexual

", sustentou o CD, no acórdão divulgado no sítio oficial da FPF na Internet.Na segunda-feira, o órgão disciplinar federativo tinha anunciado uma pena de suspensão de seis meses e 2.448 euros de multa a Vítor Murta, que atualmente preside apenas ao clube "axadrezado", por “comportamentos discriminatórios", na sequência de um processo disciplinar instaurado em 3 de outubro de 2023, quando ainda liderava a SAD do Boavista.", explicou o CD, numa decisão passível de recurso para o Conselho de Justiça da FPF ou para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).Em causa estão infrações ao artigo 137.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que pune “os dirigentes que tenham comportamentos que atentem contra a dignidade humana, em função da raça, cor, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual”.