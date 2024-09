Proença desafiado pelos clubes das I e II Ligas a concorrer à presidência da FPF

“Fui desafiado pelos clubes do futebol profissional a poder ser eventualmente candidato à FPF. Disse-lhes que estou muitíssimo satisfeito no lugar que hoje desempenho e que assumi um compromisso com todos nas últimas eleições. Dar esse passo vai depender deles e também da minha vontade e reflexão”, afirmou, em conferência de imprensa.



Pedro Proença falava no final da Assembleia Geral (AG) ordinária da LPFP, na sede do organismo, no Porto, em que, entre outras propostas, as 34 sociedades desportivas aprovaram por unanimidade o relatório de atividades e contas da temporada 2023/24 e a manutenção da distribuição equitativa das verbas de solidariedade provenientes da UEFA aos clubes da II Liga.



“Ainda não é o momento. Na hora e no momento oportuno, que será na próxima Cimeira de Presidentes [ainda sem data oficializada], obviamente que os clubes do futebol profissional e eu teremos uma palavra a dizer relativamente a essa matéria”, agregou.



As próximas eleições da FPF ainda não têm candidaturas oficializadas nem data marcada, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei, que termina até seis meses depois do ciclo olímpico de 2024.