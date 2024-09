Proença enaltece redistribuição das verbas para ausentes das provas europeias

"Foi uma reunião muito importante e decisiva. Quero enaltecer o papel da European Leagues nas decisões finais no que diz respeito à redistribuição das verbas de solidariedade para quem não participa nas competições europeias. Foi a posição da European Leagues, na defesa das médias e pequenas ligas, que imperou", salientou o dirigente português, após a reunião do Comité Executivo da UEFA, em Praga.

A distribuição de pagamentos aos clubes que não participam nas provas da UEFA aumenta de quatro para sete por cento, traduzindo-se em 308 milhões de euros (ME), um aumento de quase 80% em comparação com o ciclo anterior.

O antigo árbitro destacou o "espírito de solidariedade daqueles que participam nas competições internacionais", uma vez que "é absolutamente fundamental para manter o `competitive balance` e não haver grandes disparidades entre aqueles que mais ganham e os que menos ganham".

Proença relembrou que na Liga portuguesa o espírito de solidariedade existe desde a época 1999/2000, pelo que se vai manter e explicou porquê.

"É fundamental para que não seja aumentado o fosso de receitas entre os clubes que mais ganham e aqueles que menos ganham, absolutamente fundamental para o desenvolvimento e o espírito competitivo das ligas profissionais", concluiu.

De acordo com os critérios de distribuição dos novos montantes, foi confirmado um limite máximo para as cinco principais federações (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), que receberão 10 ME cada.

Os fundos disponíveis para as restantes 50 federações vão aumentar de 135 ME para 258 ME.

70% destes valores vão ser distribuídos com base na sua posição na lista de acesso da UEFA e 30% são proporcionais aos valores recebidos pelo clube com maior rendimento em cada federação, um conceito inovador, que visa expressamente o equilíbrio competitivo a nível nacional.

Na reunião também foram discutidas estratégias para o futebol feminino e regulamentos para as competições femininas (Liga das Nações e qualificação europeia para o mundial de 2027), assim como a atualização sobre a final da Liga dos Campeões 2027 e a nomeação do anfitrião para o europeu de futsal sub-19.