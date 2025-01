Quenda diz que Sporting vai "entrar com tudo", Araújo quer erguer o troféu

"(Vamos encarar a final) como temos encarado todos os jogos. Obviamente é uma final, contra um adversário difícil, e vamos entrar com tudo para conseguir a vitória", declarou Quenda, à LigaTV.Sporting e Benfica defrontam-se, no sábado, na final da Taça da Liga, a partir das 19:45, no Estádio Municipal de Leiria, e o jovem 'leonino' admite que para a sua equipa seria "importante ganhar"."Obviamente, é um jogo importante, mas vou estar sempre concentrado para tentar ajudar a equipa", pontuou.Depois de um jogo competitivo frente ao FC Porto (1-0), na meia-final, em que os jogadores estiveram bem e concentrados "para ganhar todos os duelos", o Sporting espera agora repetir a proeza frente a um Benfica que quer "claramente" ganhar a Taça da Liga."(O troféu) pode-nos dar muita confiança, mas nós somos jogadores com muita qualidade. Claro que nos pode dar mais confiança para o resto da época e o nosso objetivo é claramente ganhar a Taça", concedeu Tomás Araújo.Em declarações à LigaTV, o defesa 'encarnado' perspetivou que o duelo de sábado "vai ser um jogo muito bom"."Sabemos que o Sporting tem uma equipa muito boa, mas nós somos o Benfica e temos de entrar com uma agressividade e com a qualidade que entrámos neste jogo (com o Sporting de Braga), e se entrarmos assim estamos mais perto da vitória", antecipou.Depois de uma meia-final, diante do Sporting de Braga (3-0), em que o clube da Luz entrou "muito bem", Tomás Araújo está otimista para a final, na qual pode conquistar o seu primeiro troféu como sénior."Pode ser o meu primeiro troféu, mas o mais importante é ganharmos troféus pelo Benfica. Claro que pode ter um sentimento um pouco especial, mas jogar pelo Benfica e ganhar um troféu pelo Benfica ainda é muito mais especial", concluiu.Os 'encarnados', recordistas de títulos na Taça da Liga, com sete, disputam a sua nona final, agora frente ao Sporting, que procura o seu quinto título, no oitavo jogo decisivo.