Raúl Blanco troca equipa B do Celta de Vigo pelo Casa Pia

O futebolista, de 22 anos, foi formado exclusivamente no Celta de Vigo e passou três épocas no conjunto secundário do clube espanhol, sendo que, na última temporada, contabilizou 11 tentos em 38 encontros disputados no terceiro escalão daquele país.



Também os galegos se despediram do jogador no sítio oficial na Internet, destacando a “trajetória exemplar” de Raúl Blanco no clube, ao qual chegou com apenas oito anos e, no total, contou com mais de 150 jogos e 9.500 minutos nos escalões de formação.



“Pudemos desfrutar do seu pé esquerdo, da habilidade com a bola e da precisão. O RC Celta agradece ao jovem pelo esforço, empenho e comportamento exemplar ao longo de todos estes anos e deseja-lhe boa sorte e sucesso nesta nova etapa”, escreveram.



Este é o quarto reforço dos casapianos, depois do médio Miguel Sousa, ex-Mafra, e dos avançados Henrique Pereira, por empréstimo do Benfica, e Clau Mendes, ex-Cornellà.